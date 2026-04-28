Dos filmes españoles competirán en Annecy, el mayor festival de animación del mundo

Esos dos títulos optarán al prestigioso Cristal de Annecy junto a otros ocho largometrajes de países como Francia, Canadá, China o Bélgica en el evento que se celebrará del 21 al 27 de junio, según anunció este martes Marcel Jean, el delegado general del prestigioso certamen francés, en una conferencia de prensa en París.

La participación de Alberto Vázquez este 2026 supondrá su tercera selección en competición en el festival celebrado en la zona de los Alpes franceses, en la ciudad bañada por el lago homónimo de Annecy, con una cinta que ya logró este año el Goya a la mejor película de animación.

'Decorado', basado en el aclamado cortometraje homónimo del propio realizador gallego de 2016, cuenta la historia de Arnold, un ratón en paro de mediana edad en crisis existencial. Su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una farsa, en especial cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas.

Por su parte, 'El violinista' sigue a un joven reportero español que descubre las enredadas vidas de dos amantes, investigando la procedencia de un viejo violín.

Sus nombres eran Kai y Fei, dos jóvenes violinistas en 1941 cuyos sueños se ven truncados por la invasión japonesa de Malasia durante la Segunda Guerra Mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kai se une a la Resistencia, prometiendo a Fei que volverá, pero desaparece. Fei, a partir de entonces, pasa los siguientes 20 años en su busca por todo el sudeste asiático.

En la categoría Contrechamp, que está dedicada a las miradas autorales y descubrimientos, también habrá participación en castellano gracias a la coproducción entre España, Chile y Argentina 'Winnipeg, el barco de la esperanza', de Beñat Beitia y Elio Quiroga.

Participado entre otros por la televisión pública española RTVE, el filme cuenta la historia del carguero francés que transportó a más de 2.200 personas a Chile en septiembre de 1939, en un intento por huir de la dictadura de Francisco Franco tras la caída de Barcelona.

Competirá por los premios de esta sección, entre otros títulos, con la brasileña 'O Filho da Puta', dirigida por Otto Guerra, Tania Anaya, Erica Maradona y Savio Leite.

Es la historia de Ismael, un joven cuya madre regenta un burdel en el interior de Minas Gerais y quien, cansado de su vida, parte con su perro hacia la costa en busca del padre al que nunca conoció.

El festival comenzará el 21 de junio -retrasado este año respecto a sus fechas tradicionales de mediados del mes para evitar coincidir con la reunión del G7 que se realizará en Evián del 15 al 17- con la nueva entrega de la franquicia de los Minions como película de apertura ('Minions & Monsters').

Contará, entre otros invitados de alto perfil, con la participación de creadores como Ricky Gervais, quien en Annecy presentará su nueva serie de animación para Netflix, titulada 'Alley Cats'.

Fuera de competición se podrán también ver filmes como el largometraje llegado de Chile 'Brave Cat', dirigido por Gabriel Osorio, y habrá oportunidad de ver las primeras imágenes de películas y series de animación que marcarán los próximos meses, como 'Nero', la cinta sobre un gato que Pixar prepara para 2027, o una nueva adaptación serial animada de 'Ghostbusters'.

La edición 2026 del Festival de Annecy será también la ocasión de inaugurar las instalaciones de la nueva Ciudad de la Animación, un complejo dedicado a esta industria audiovisual que buscará consolidar el papel de esta pequeña ciudad francesa como referencia mundial del sector durante todo el año.