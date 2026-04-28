EE.UU. intercepta un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó en sus redes sociales que "marines de EE.UU. de la 31 Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el M/V Blue Star III, un barco comercial sospechoso de intentar dirigirse a Irán en violación del bloqueo de EE.UU. a los puertos iraníes".

El organismo, con sede en Florida, matizó que las fuerzas de EE.UU. dejaron libre al buque después de realizar una inspección y confirmar que su ruta no incluía escala en ningún puerto iraní.

El Centcom recordó que los militares estadounidenses han impedido el paso de 39 buques desde que comenzó el bloqueo naval a Irán el 13 de abril por orden de Trump, quien busca presionar a la República Islámica, que a su vez mantiene el control del estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo global.

El lunes, el Comando Central informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, lo que se suma a al menos dos cargueros de Irán capturados en semanas anteriores en operaciones de las fuerzas de EE.UU..

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.

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Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto.