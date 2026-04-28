El beneficio neto de GM cae un 5,7 % en el primer trimestre, a 2.627 millones de dólares

Al descenso de los beneficios trimestrales también contribuyó la reorganización de su estrategia de vehículos eléctricos, donde registró 1.077 millones de dólares en ajustes por el realineamiento de su capacidad de producción.

La compañía informó de unos ingresos de 43.624 millones de dólares entre enero y marzo, (un 0,9 % menos interanual), mientras que su resultado operativo ajustado (EBIT) creció un 21,9 %, hasta 4.253 millones de dólares, impulsado por el desempeño del negocio principal y efectos favorables del tipo de cambio.

De estos 4.253 millones de dólares, 3.661 millones de dólares correspondieron a Norteamérica, 123 millones de dólares a las operaciones en el resto del mundo y 688 millones de dólares a GM Financial, el brazo financiero de la compañía.

La presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, explicó en una carta a los accionistas que el EBIT ajustado superó las expectativas de la compañía, "incluso tras excluir los 500 millones del ajuste arancelario".

Barra también destacó que GM obtuvo su sexto trimestre consecutivo de beneficios en China.

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GM explicó que ha revisado al alza sus previsiones para 2026 tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre determinados aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que reducirá el impacto estimado de estos gravámenes.

La compañía espera ahora unos costes arancelarios de entre 2.500 y 3.500 millones de dólares, frente a los entre 3.000 y 4.000 millones previstos anteriormente.

Como consecuencia, el grupo elevó su previsión de EBIT ajustado anual a una horquilla de entre 13.500 y 15.500 millones de dólares y su beneficio por acción ajustado a entre 11,50 y 13,50 dólares.

Precisamente, el impacto de los aranceles impuestos por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump es la principal razón por la que el beneficio neto del primer trimestre del año fue casi un 6 % inferior al del mismo periodo de 2025.

En el primer trimestre, el margen operativo ajustado de GM en Norteamérica alcanzó el 10,1 %. La compañía, además, destacó su liderazgo en ventas en Estados Unidos, con 626.429 vehículos entregados.

No obstante, el beneficio neto se vio presionado por mayores costes, especialmente arancelarios y logísticos, así como por un descenso del volumen de ventas mayoristas.

La empresa también anunció el pago de un dividendo trimestral de 0,18 dólares por acción, que se abonará el 18 de junio.

GM subrayó que mantiene una perspectiva positiva para el conjunto del ejercicio pese a la incertidumbre macroeconómica, apoyada en su rendimiento operativo, la recuperación de mercados internacionales como Brasil y la mejora de la rentabilidad en China.

En Sudamérica, GM vendió de enero a marzo 95.000 vehículos, 10.000 más que hace un año. De esta cifra, 61.000 corresponden a Brasil.

En todo el mundo, GM vendió en el primer trimestre 1.295.000 vehículos.