El Ejército israelí asegura haber desmantelado túneles de Hizbulá en el sur de Líbano

Según un comunicado militar, las fuerzas israelíes hallaron "dos túneles con una longitud total aproximada de dos kilómetros, situados a unos diez kilómetros de comunidades del norte de Israel". El Ejército sostiene que estas infraestructuras formaban parte de una red subterránea más amplia, presuntamente desarrollada durante años con apoyo de Irán.

De acuerdo con la versión castrense, en el interior de los túneles se encontraron "armas, depósitos de agua, estancias para pernoctar y equipamiento" que permitiría a combatientes permanecer largos periodos bajo tierra. También se habrían identificado, según el Ejército, accesos conectados a posiciones con lanzaderas de cohetes orientadas hacia territorio israelí.

El Ejército enmarca este hallazgo en operaciones previas en el sur del Líbano, donde asegura haber debilitado parte de la infraestructura subterránea de Hizbulá en las localidades de Marun el Ras y Mais al Jabal, también cercanas a la frontera.

Las autoridades israelíes sostienen que estos túneles formarían parte de un plan del grupo libanés para infiltrarse en el norte del país, con el objetivo de atacar a militares y civiles, afirmaciones que no han podido ser verificadas de manera independiente.

En un comunicado publicado hoy, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que, junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, ordenó a las tropas israelíes ampliar la destrucción de "toda la infraestructura terrorista hasta la línea amarilla (divisoria tras la que el Ejército se halla apostado), tanto subterránea como en la superficie, al igual que en Gaza".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intercambio de fuego entre Israel y Hizbulá ha continuado a diario en Líbano pese a la tregua vigente.

La milicia chií entró al conflicto regional tras la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, un movimiento que intensificó la reacción israelí sobre territorio libanés ha causado ya 2.534 muertos y 7.863 heridos, según cifras oficiales libanesas.