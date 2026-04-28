El Ejército israelí mata a dos palestinos más en un ataque a un vehículo en ciudad de Gaza

Según fuentes del personal del hospital gazatí de Al Shifa, dos personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un ataque israelí dirigido a un vehículo en la rotonda de Haidar, al oeste de la ciudad de Gaza.

Tanto los heridos como los fallecidos fueron trasladados a este centro médico, confirmaron las mismas fuentes.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre este incidente.

Esta mañana, Israel ya mató a un niño de 9 años que se encontraba recogiendo leña de los escombros de casas destruidas en el sur de Gaza, cerca de la línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Además, una mujer de 49 años resultó herida en la cabeza por munición israelí en la zona conocida como Campamento Egipcio del norte de Gaza, también cerca de esta línea divisoria.

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Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, ya son 818 los fallecidos por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025 y 2.301 los heridos.

Desde el 7 de octubre de 2023, Sanidad sitúa en 72.594 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.404 los heridos.