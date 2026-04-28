El euro cae por debajo de 1,17 dólares ante escepticismo sobre paz en Irán

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1696 dólares, frente a los 1,1746 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1680 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, es escéptico respecto a la última propuesta de Irán de abrir el estrecho de Ormuz y concluir la guerra, según el diario estadounidense "Wall Street Journal", por lo que se reducen las expectativas de que el conflicto bélico terminará pronto.

Los mercados también optan por la cautela antes de que la Reserva Federal (Fed) y el BCE decidan qué hacer con sus tipos de interés.

La directora de Macroeconomía Global del Amundi Investment Institute, Alessia Berardi, espera que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en el rango entre 3,50 y el 3,75 % en la reunión de esta semana y cree que la próxima medida de la Fed será una bajada de tipos, más probable a principios de 2027.

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Berardi tampoco espera ningún cambio en los tipos de interés del BCE, ahora en el 2 %, en la reunión de esta semana y destaca que los precios de mercado apuntan a una probable subida en junio.

El Banco de Japón (BoJ) mantuvo este martes sus tipos de interés en el 0,75 %, el nivel más elevado desde hace tres años, debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio.

La decisión de mantener las tasas de interés por tercera vez consecutiva estuvo apoyada con seis votos a favor.

Pero tres miembros del Banco de Japón propusieron elevar los tipos al 1 %, por lo que aumenta la probabilidad de que los suban a mediados de junio, lo que impulsó al yen al alza frente al dólar pero por poco tiempo.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1678 y 1,1726 dólares.