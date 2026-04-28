El histórico apagón en España cumple un año entre certezas, choques y lecciones aprendidas

El apagón paralizó la actividad en España y Portugal durante horas y afectó al funcionamiento de servicios públicos como el ferrocarril y el metro, a empresas y particulares lo que provocó pérdidas millonarias.

Aunque el diagnóstico compartido es que el 'cero eléctrico' tuvo como causa principal un problema de sobretensión, el por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso aquel día continúa enfrentando al operador del sistema español, Red Eléctrica, y a las compañías del sector.

En términos generales, los análisis concluyen que el suceso se debió a un problema de tensión; que fue multifactorial; que no fue un ciberataque; que la producción renovable, por sí misma, no tuvo nada que ver, y que la colaboración entre agentes fue clave para que la reposición del suministro eléctrico se culminase en horas.

Pero existe un divorcio total a la hora de aclarar qué eslabón de la cadena de control de tensión falló, y si fue un episodio inesperado o existieron avisos previos.

La principal novedad de las últimas semanas son los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ascienden a medio centenar y van subiendo.

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Entre ellos destacan los procedimientos por posibles infracciones muy graves que afectan a Red Eléctrica, la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy) y a Iberdrola Generación Nuclear.

También incoó expedientes graves a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, TotalEnergies o Repsol, entre otros.

Desde el punto de vista normativo, se han puesto en marcha medidas para fortalecer y mejorar la estabilidad de un sistema eléctrico cada vez más complejo.

El más destacado fue una revisión de procedimiento que entró en vigor a comienzos de este año, que permite a las renovables participar en el control dinámico de tensión, previa habilitación de las plantas. Hasta entonces aportaban energía a la red, pero no participaban en el control de la tensión.

En paralelo, Red Eléctrica opera desde el día siguiente del apagón con la conocida "operación reforzada", que supone aumentar la programación de ciclos combinados, los cuales generan electricidad a partir de gas natural y aportan estabilidad al sistema.

El coste de esta operación reforzada hasta el 31 de marzo de este año asciende a 666 millones de euros, lo que ha repercutido en la tarifa del usuario (4 céntimos al día para un usuario con la tarifa regulada con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora, de acuerdo con los datos del operador).

Además, el 'cero eléctrico' cuenta con una derivada judicial y es que las eléctricas pelean, de momento sin éxito, por hacerse con las 8.000 conversaciones que Red Eléctrica aportó a la causa, ya archivada, que investigó un posible ciberataque.

Al margen de ello, un juzgado de lo Mercantil de Madrid se declaró competente para investigar la demanda por presuntos actos de competencia desleal interpuesta por Iberdrola contra Redeia y su principal filial, Red Eléctrica, por difundir informaciones que habrían perjudicado la reputación de la multinacional española en el mercado.

A esto se añadirían los previsibles recursos que las empresas que terminen siendo sancionadas por la CNMC presentarán ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.