El jurado del Princesa de las Artes comienza a deliberar entre 55 candidatos de 30 países

Los diecisiete miembros del jurado, presidido por la bailaora María Pagés - quien recibió este galardón en 2022 junto a la cantaora Carmen Linares - dará a conocer este miércoles el nombre del elegido en Oviedo, capital de la región de Asturias (norte).

La categoría de las Artes, que el año pasado recayó en la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, está destinada a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

En declaraciones a los periodistas minutos antes de arrancar las deliberaciones de un jurado formado por diecisiete miembros, Pagés aseguró que es "apasionante" participar de este proceso, cuyo objetivo es "sacar un buen premiado" de entre una lista de aspirantes de campos tan diversos.

En las ediciones más recientes, este premio distinguió al cantautor Joan Manuel Serrat, la actriz estadounidense Meryl Streep; la artista de performance Marina Abramovic; los músicos Ennio Morricone (Italia) y John Williams (EEUU); el director teatral británico Peter Brook; el cineasta estadounidense Martin Scorsese, o el artista sudafricano William Kentridge.

Tras el de las Artes se fallarán los premios de Comunicación y Humanidades, el 6 de mayo; Investigación Científica y Técnica, el 13 de mayo; Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

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Los Premios Princesa de Asturias los concede desde 1981 la Fundación del mismo nombre, que coincide con uno de los títulos que ostenta la heredera de la Corona española.