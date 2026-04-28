El primer ministro de Canadá, invitado a cumbre de Comunidad Política Europea en Armenia

"Junto con (el primer ministro armenio) Nikol Pashinyan, he invitado a Mark Carney a participar como invitado en la próxima Cumbre de la Comunidad Política Europea, que se celebrará en Ereván", indicó Costa en un mensaje difundido en redes sociales.

Según dijo, se trata de la primera vez que un país no europeo participa en la CPE.

"Europa y Canadá son algo más que socios con ideas afines: juntos estamos construyendo una alianza global para defender la paz, la prosperidad compartida y el multilateralismo", subrayó el político portugués.

Por su parte, también en redes sociales, Pashinyan dijo que durante la cumbre trabajarán para "reforzar el espíritu de cooperación y promover una visión común de una Europa segura y pacífica".

"Espero con interés mantener conversaciones con nuestros socios europeos sobre temas fundamentales, como la resiliencia democrática, la estabilidad regional y la conectividad", concluyó.

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La Comunidad Política Europea es un foro que reúne a los líderes de la UE y a los de los países europeos que no forman parte del club comunitario.

Impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en 2022, esta plataforma de coordinación agrupa a medio centenar de países sin sustituir a ninguna organización, estructura o proceso ya existente.

Su objetivo es fomentar el diálogo político y la cooperación para abordar cuestiones de interés común, así como reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente europeo.