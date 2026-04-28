Empresa nipona aumenta su inversión en drones ucranianos entre creciente interés de Japón

Terra Drone anunció en un comunicado una "inversión estratégica" en la compañía WinnyLab, fabricante ucraniano de drones interceptores de ala fija, a través de su subsidiaria Terra Inspectioneering.

"Con esta inversión adquiriremos no solo capacidades de intercepción de corto alcance y respuesta rápida, sino también capacidades de intercepción de ala fija de largo alcance y larga duración", dijo la compañía nipona.

Con la inversión, Terra Drone anunció el desarrollo del Terra A2, un tipo de dron interceptor con capacidad de volar a 312 kilómetros por hora y con un alcance de 75 kilómetros.

Estos drones son utilizados para derribar los aparatos kamikaze no tripulados Shahed, desarrollados en un principio por Irán y que Rusia produce ahora de forma masiva con rápidas mejoras, pero de un coste de manufactura superior al de los interceptores ucranianos.

Terra Drone afirmó el pasado 17 de abril que el interceptor Terra A1, resultante de su inversión en la también ucraniana Amazing Drones desvelada hace un mes, ya ha comenzado a ser desplegado en una unidad militar ucraniana.

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Estas inversiones por parte de la compañía nipona, a través de su filial, tienen lugar en medio de un creciente interés por parte de Tokio hacia la manufactura en masa de drones asequibles.

"La producción doméstica es sin duda esencial", afirmó recientemente al diario Nikkei el ministro de Defensa nipón, Shinjiro Koizumi, quien el pasado enero visitó la empresa estadounidense de manufactura de drones Neros Technologies.

El director general y fundador de Terra Drone, Toru Tokushige, reconoció este martes en una presentación pública que "Japón llega un poco tarde", pero señaló que el Gobierno está tomando pasos para enmendar la situación.

"Solo en el último mes se ha establecido una unidad especializada en drones" en el ministerio de Defensa, dijo, antes de añadir que la eliminación este mes de la prohibición de exportar armas letales "permitirá una mayor cooperación con países desarrollados".