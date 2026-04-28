Empresarios cercanos a Orbán intentan salvar sus fortunas en extranjero, asegura la prensa

Según este medio, los empresarios cercanos a Orbán se encuentran "bajo una presión contrarreloj", por lo que tratan de trasladar sus activos al exterior, a países como Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Hong Kong, entre otros.

Durante los 16 años de Gobierno bajo Orbán, varios empresarios acumularon importantes fortunas, entre ellos familiares y amigos íntimos del propio primer ministro, según vienen denunciando desde hace años la oposición y ONGs húngaras.

Orbán sufrió el pasado 12 de abril una contundente derrota electoral frente a Magyar, cuyo partido (Tisza) contará en el nuevo Parlamento con una mayoría de dos tercios, lo que le otorgará amplios poderes de reforma.

Además, el futuro primer ministro ha anunciado la creación de una Oficina Nacional de Recuperación y Protección del Patrimonio, que se dedicaría a investigar cómo se acumularon esas riquezas y promete recuperar esos bienes.

La mera creación de este ente significa una amenaza para estas fortunas, pero también para la libertad personal de los oligarcas, aseguró Szabolcs Panyi, conocido periodista editor del portal de investigación VSquare.

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"Los oligarcas de Orbán intentan mover su riqueza hacia el extranjero, mientras que el régimen se desintegra", señaló Panyi en redes sociales, hablando de "modo pánico" entre los afectados.

Según fuentes vinculadas al Gobierno saliente, varios aviones privados estarían saliendo desde Hungría y la vecina Austria para transportar dinero y "objetos de valor" hacia Oriente Medio, Singapur, Hong Kong e incluso Australia, aseguró el periodista de investigación.

Según una reciente investigación del rotativo británico The Guardian, entre esos destinos se encuentra también Uruguay.

El portal económico húngaro G7 indicó este lunes que, según datos de finales de 2024, de las 100 empresas húngaras con mayor volumen de efectivo, al menos 29 están claramente vinculadas con los círculos cercanos al Gobierno de Orbán.

"En estas entidades había a finales de 2024 más de 2.740 millones de euros en activos disponibles de manera inmediata", aseguró G7.

La ONG Transparencia Internacional (TI) sitúa desde hace cuatro años a Hungría como el país más corrupto de la Unión Europea (UE).

Las acusaciones de corrupción alcanzan el entorno más cercano del primer ministro, como su propio yerno, István Tiborcz, y su amigo de la infancia, Lőrincz Mészáros, que durante la década y media de Orbán en el poder hizo una fortuna de 4.450 millones de euros en 2025.

Según analistas locales, Magyar ganó las elecciones legislativas en parte por haber centrado su campaña en la corrupción del sistema Orbán y por prometer recuperar los bienes "robados".

La policía húngara anunció este martes que ha iniciado las investigaciones sobre supuestos casos de malversación de dinero público y pidió a la población compartir informaciones con las autoridades.