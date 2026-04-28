España invierte 1,38 millones de euros en plan de agua potable en zonas rurales de Bogotá

Los recursos serán aportados por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) como parte de un acuerdo con la Secretaría del Hábitat de Bogotá, orientado a mejorar la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de abastecimiento.

La iniciativa hace parte del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España, gestionado por Aecid, con el objetivo de consolidar modelos de gestión comunitaria del agua que sean eficientes, sostenibles y centrados en el fortalecimiento social e institucional de las comunidades rurales.

Según la EAAB, cerca del 75 % del territorio de Bogotá es todavía área rural y los acueductos comunitarios gestionados por organizaciones campesinas son clave para garantizar el derecho al agua potable.

"Fortalecer estos sistemas contribuye a dignificar el trabajo comunitario, consolidar la autonomía campesina y mejorar la gestión del recurso hídrico", indicó la EEAB en un comunicado.

Durante 30 meses, la iniciativa beneficiará directamente a 20 organizaciones comunitarias de acueducto, impactando a 5.961 suscriptores rurales, y a través de su componente social y educativo llegará a más de 8.000 personas, agregó la información.

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Bogotá cuenta con 29 acueductos comunitarios en su zona rural, de los cuales 20 están formalizados y prestan servicio a cerca de 7.700 suscriptores.

La secretaria de Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco Bernal, afirmó que "esta inversión fortalece las capacidades técnicas y administrativas de las comunidades campesinas para gestionar sus acueductos con autonomía, dignidad y sostenibilidad".

"Avanzar en el acceso a agua potable de calidad en la ruralidad de Bogotá es una decisión estratégica que impulsa la equidad territorial y el desarrollo sostenible de la ciudad", agregó Velasco.