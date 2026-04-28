Familiares de peruanos reclutados por Rusia exigen repatriación tras ser enviados a guerra

La defensa legal de las familias, que en algunos casos llevan más de un mes sin poder hablar con sus parientes, organizaron este martes una convocatoria en Lima para reunir información y firmar una carta conjunta dirigida al canciller, para que inicie negociaciones con Rusia para poder repatriar a sus seres queridos.

Los familiares lucían angustiados, con sus cubiertos por mascarillas e incluso gorras y gafas de sol para no ser reconocidos y relataron entre lágrimas que sus allegados les están pidiendo ayuda para salir de las bases militares rusas porque, tras un entrenamiento, les mandan a la primera línea.

Kimberly relata que su padre, miembro en retiro de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), partió a Rusia hace más de un mes y, tras días sin comunicación, le mandó este lunes un mensaje de auxilio porque estaba recibiendo maltrato y en cinco días le enviaban a la batalla.

"Solicitamos a la Cancillería que inicie acciones diplomáticas, que curse una nota diplomática a la Federación Rusa para que pueda rendir declaraciones respecto a los peruanos que han sido alistados, debido a que muchos de ellos han sido reclutados de manera ilegal", aseveró el abogado Percy Salinas.

Asimismo, la también abogada Angie Mendoza sostuvo que estos ciudadanos han sido mayormente reclutados a través de redes sociales o por contactos de su promoción militar o policial para trabajar supuestamente como parte de la protección civil rusa o para puestos como mecánicos y transportistas.

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Los abogados expusieron que, a personas de bajos ingresos o desempleadas les prometen, un pago "atractivo" de entre 20.000 y 30.000 dólares cuando lleguen a Rusia y un salario de alrededor de 3.000 dólares mensuales, cantidades que familiares apuntan que no han recibido.

"Esto constituye un presunto delito de trata a personas agravado. Tenemos alrededor de 130 familiares, pero esto está creciendo porque gracias al apoyo de la prensa muchas más familias nos están contactando", dijo Salinas al añadir que las familias ya han denunciado ante la Policía lo ocurrido.

En este sentido, el abogado dijo que este mismo martes han recibido la noticia de que hay un grupo de 250 personas de distintas provincias del país en la misma situación.

Destacó que reclutadores se han desplazado a distintas regiones de Perú, especialmente donde hay minería ilegal y hay personas expertas en seguridad y explosivos.

Expuso que tienen confirmadas ocho muertes de peruanos, pero agregó que en los últimos días Ucrania ha desplegado drones en la primera línea y un herido que está en el hospital les ha comunicado que el panorama es mucho más dramático.

"En la zona de batalla, hay cientos de cuerpos de personas muertas que son latinos, porque no solo hay de nacionalidad peruana: hay colombianos, ecuatorianos, mexicanos, brasileños, panameños, cubanos... Y están tirados los cuerpos ahí, y en una situación de guerra nadie los va a recoger", adujo Salinas.

La pasada semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reportó haber facilitado la repatriación de cuatro peruanos desde Moscú y uno desde Polonia tras haber combatido en las filas de cada uno de los respectivos bandos, y mantiene abiertas las líneas de comunicación para brindar asistencia y asesoría a otros casos similares.

Hasta el momento, la Embajada de Rusia en Perú no se ha pronunciado públicamente sobre estas denuncias que llevaron a los familiares a realizar la pasada semana un plantón frente a la sede diplomática.