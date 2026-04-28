Guyana critica broche de Delcy Rodríguez que incluye el Esequibo en el mapa de Venezuela

Las críticas se dirigieron principalmente contra los dos líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), de la que es miembro Guyana, que recibieron a Rodríguez este mes de abril: los primeros ministros de Granada, Dickon Mitchell, y de Barbados, Mia Mottley.

La ministra de Educación de Guyana, Priya Devi Manikchand, escribió en su página de Facebook que estos hechos le hacen cuestionar "los principios de estos líderes de Caricom".

"Los líderes de Caricom se dicen amigos nuestros pero reciben a otros amigos suyos (Rodríguez) que faltan el respeto a Guyana al reclamar abiertamente dos tercios de mi país y exhibirlo en una joya", denunció.

Manikchand agregó que "no se debe actuar con cobardía ni por conveniencia", en alusión a Mitchell y Mottley.

Por su parte, la Comisión del Sector Privado de Guyana expresó en un comunicado su profunda preocupación por "la exhibición provocadora de imágenes" que representan la región guyanesa de Esequibo como parte de la República Bolivariana de Venezuela.

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"Es inaceptable en el marco del derecho internacional y la diplomacia responsable, y resulta particularmente preocupante cuando ocurre en territorio de Barbados", declaró el sector privado, que calificó lo sucedido de "agresión simbólica destinada moldear narrativas".

Rodríguez se reunió ayer en Barbados con Mottley, en su segundo viaje al Caribe en un mes, tras su visita a Granada, para reforzar las relaciones bilaterales.

La Comisión del Sector Privado instó al Gobierno de Barbados y a Caricom a defender firmemente la soberanía e integridad territorial de Guyana ante "el riesgo de socavar la estabilidad regional, erosionar la confianza y debilitar los principios de la resolución pacífica de controversias".

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene previsto iniciar las audiencias orales el 4 de mayo sobre la disputa del Esequibo, una región fronteriza administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países.

El laudo había sido aceptado durante más de 60 años antes de que Venezuela lo declarara nulo en 1962 y reavivara su reclamo sobre el territorio del Esequibo, rico el petróleo y otros recursos.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad de la CIJ, aunque ha participado presentando alegatos por escrito.

Caricom, una agrupación caribeña de 15 miembros de la que son parte también Barbados y Granada, ha respaldado sistemáticamente la postura de Guyana de que el Esequibo es parte de su territorio.