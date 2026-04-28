India y China lideran las restricciones a la exportación de minerales, que se multiplican

En su inventario anual de esas restricciones publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que en los últimos 15 años no han dejado de aumentar y que en 2024, el último ejercicio analizado, alcanzaron un nivel récord.

Ese récord se alcanzó aunque el número de trabas a la exportaciones de esos minerales críticos creció a un ritmo menor en 2024 (0,6 %) que en 2023 (3,4 %).

India y China concentran un 19 % y un 17 %, respectivamente, de las medidas restrictivas que se han adoptado entre 2009 y 2024. Y si a los dos gigantes asiáticos se añaden Argentina (6 %), Vietnam (5 %) y Burundi (4 %), esos cinco países suponen más de la mitad.

Los autores del informe señalan que algunos minerales esenciales para los sistemas energéticos, como el cobalto, el manganeso, el grafito y las tierras raras, son los que han sido objeto de las trabas a la exportación.

En el caso del cobalto y de manganeso, alrededor del 70 % de las exportaciones mundiales fueron objeto de al menos una medida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de las características de los mercados de esos minerales es su gran nivel de concentración de la producción en unos pocos países. Para el cobalto, el níquel y el litio los tres primeros productores acumulaban más de dos tercios; y para las tierras raras más del 90 %.

China es uno de los principales países que extraen esos minerales y,por ejemplo, supone por sí solo el 68,7 % de las tierras raras, el 59,7 % del aluminio, el 17,1 % del litio o el 77,9 % del grafito.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, que este martes participaba en un foro de su organización en Turquía dedicado a las materias críticas, insistió en que las restricciones a la exportación pueden agravar las debilidades de las cadenas de aprovisionamiento y elevar los precios.

Cormann hizo un llamamiento para que "esas medidas sean más transparentes para favorecer la apertura y la diversificación de los mercados de minerales críticos, para facilitar las inversiones tan necesarias para que se desarrolle la producción y para favorecer que se pongan en marcha cooperaciones mutuamente beneficiosas con los países productores".