Israel prorroga la detención sin cargos ni juicio del médico gazatí Husam Abu Safiya

"El tribunal confirmó la detención a pesar de los argumentos de que retener a un médico en el ejercicio de sus funciones constituye una detención ilegal. La prórroga no tiene un plazo fijo", afirmó PRI en un comunicado.

Según esta organización, Abu Safiya está en "condiciones precarias, sin acceso a sus medicamentos ni a recibir tratamiento médico, a pesar del deterioro de su salud".

PHRI presentará esta semana una apelación al Tribunal Supremo israelí para la liberación de 14 médicos gazatíes, así como cirujanos y directores de hospitales oriundos de la Franja, entre ellos algunos como Safiya muy críticos contra la ofensiva israelí.

En el caso de Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan de Gaza arrestado desde el 27 de diciembre de 2024, ha sufrido prórrogas de seis meses en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales de Israel debido a las peticiones de la Fiscalía General Militar israelí.

Inicialmente recluido hasta el 9 de enero de 2025 en Sde Teiman, una prisión militar conocida por la tortura sistemática y documentada por grupos pro derechos humanos contra presos palestinos, fue después trasladado a la prisión de Ofer el 11 de febrero de 2025, donde estuvo días en régimen de aislamiento.

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En esta misma prisión se encontraba el pasado mes de octubre, cuando extendieron su arresto y él participó en la audiencia por videoconferencia, según detalló entonces el grupo legal palestino Al Mezan que le representa.

Desde octubre de 2023, una cifra récord de al menos 103 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por PHRI.

En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención militares y las prisiones israelíes en "campos de tortura" para los palestinos.