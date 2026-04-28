La Flotilla mantiene su rumbo a aguas griegas en su segundo día de navegación hacia Gaza

Un total de 58 embarcaciones zarparon en la tarde del domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur), entre estas los que partieron el 15 de abril desde Barcelona, como el buque de la ONG Open Arms, y algunos otros de Francia.

Se trata, según los organizadores, de "la mayor movilización civil marítima coordinada de la misión hasta la fecha".

El plan pasa por cruzar aguas griegas sin entrar en sus puertos, tal y como sostienen fuentes de la flotilla, para alcanzar después las costas de Turquía, aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas.

El barco 'Trinidad' se encuentra a la cola, a un día de navegación por detrás del "pelotón" de la flotilla, ya que sus integrantes tuvieron que volver a tierra para cambiar la nave con la que salieron inicialmente, la 'Tin Ching', por un problema en el motor.

"Esperamos alcanzar al resto de la misión en el próximo día porque navegamos a bastante más velocidad que ellos", prevé en declaraciones a EFE Antonella Bundu, una de sus cinco integrantes, dos mujeres y tres hombres de nacionalidades italiana y suiza.

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La activista, del colectivo florentino 'Insorgiamo', reconoce que al principio se decepcionaron por estos problemas logísticos pero que se recuperaron enseguida al encontrar un barco de sustitución.

"Ahora mismo estamos incluso más decididos después del imprevisto", celebra por teléfono desde la nave, haciendo una pausa de una jornada en la que, asegura, no hay tiempo de descansar porque los tripulantes son pocos y el trabajo es mucho entre conducir, organizar, cocinar o adecentar las instalaciones.

En la bodega cargan ayuda humanitaria así como algo de ropa, mucha agua y comida como cebollas y pan, aunque tampoco demasiado ya que la flotilla cuenta con la asistencia de buques grandes como el de Open Arms o el 'Arctic Sunrise' de la organización Green Peace.

Buntu promete que los integrantes de la flotilla, llegados de numerosos países de todo el mundo, están "preparados mentalmente para alcanzar Gaza y romper el bloqueo naval ilegal" de Israel pero también espera despertar una "gran movilización" en las calles de todo el mundo como las del pasado otoño.

"Queremos llevar la voz de lo que ocurre en Gaza. Desde el pasado otoño hemos visto mucha gente manifestarse en las calles pero lamentablemente esta gran marea se ha frenado con el alto el fuego. Pero siguen matando, sigue la represión y también esto debe contarse", asevera.