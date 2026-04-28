La última reunión de tipo de la era Powell comienza sin espacio para rebajas

La incógnita a despejar para Powell, nominado por Trump en 2017 y que asumió el cargo en febrero de 2018, no será si las tasas bajan o se quedan sin cambios, sino si decidirá al final de su mandato seguir en la Junta de Gobernadores de la Fed, un puesto que podría mantenerlo en la institución hasta enero de 2028.

El presidente Donald Trump no ha ocultado su animadversión contra Powell, al que llegó a llamar "incompetente" y contra el que instigó una investigación judicial por supuesta malversación de fondos en la remodelación del edificio de las Reserva Federal que ahora su Administración ha cerrado para facilitar su salida en mayo.

El elegido para ser su sustituto será Kevin Warsh, que parece tener garantizado los votos en el Senado para asumir su puesto y presidir la reunión de junio sobre tipos de interés, que Trump exige que bajen más rápido.

Los mercados dan por hecho que este año solo hay espacio para una bajada de un cuarto de punto desde la franja actual del 3,5 al 3,75 %.

El conflicto en Oriente Medio, que ahora mismo pasa por un alto el fuego que ni Estados Unidos ni Irán parecen dispuestos a romper, sigue afectando al tráfico por el estrecho de Ormuz, reducido al mínimo y que sigue afectando a los precios de la energía y otras materias primas.

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El "shock" energético mantiene la presión en la evolución de los precios, lastra el crecimiento económico y podría acelerar el deterioro del mercado laboral en Estados Unidos, con lo que la Fed se enfrenta a un posible escenario de "estanflación".

"La reciente reducción de las tensiones ha disminuido la probabilidad de que se produzcan los peores escenarios, lo que podría haber llevado a recortes de tipos más agresivos para apoyar la economía. Nuestra hipótesis de base sigue anticipando una reducción este año, muy probablemente en diciembre", indicó Paolo Zanghiri, economista senior en Generali Investments.

"Estaremos pendientes de cualquier indicación de cambios en la evaluación de riesgos en sus perspectivas futuras con respecto a la reunión de marzo", explicó Nancy Vanden Houte, economista líder de Oxford Economics.

Los analistas dan por hecho que Warsh presidirá la siguiente reunión de FOMC, pero para ello Powell necesitará la certeza de que su investigación ha sido resuelta, ya que no quiere retirarse bajo la impresión que la independencia de la Fed queda en entredicho por la amenaza de ese proceso judicial, marcando un precedente peligroso de injerencia política.