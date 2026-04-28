Landau reconoce en Argel la "necesidad" de solucionar el problema del Sáhara Occidental

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla el 80 % del Sáhara Occidental, y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía para el territorio bajo su soberanía, una propuesta que EE.UU. respalda, al considerarla "seria, creíble y realista", pero que Argelia rechaza por ser unilateral y no contemplar alternativas.

Landau, que continúa su gira magrebí mañana en Marruecos, no detalló las conversaciones mantenidas al respecto con el ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, quien confirmó que abordaron "la evolución del proceso político de resolución de la cuestión saharaui", pero tampoco facilitó más información sobre el asunto.

El subsecretario de Estado -que también mantuvo un encuentro privado con el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, cuyo contenido no trascendió- celebró la "estabilidad" de las relaciones entre el país norteamericano y el magrebí, una situación que calificó como "idónea" para "continuar fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales".

Este lunes, primer día de su visita a Argel, Landau manifestó la intención de las empresas estadounidenses de establecer alianzas "a largo plazo" en hidrocarburos con el país norteafricano, principal productor de gas del continente y actor clave en la producción petrolera.

El ministro de Hidrocarburos, Mohamed Arkab, extendió a Landau una invitación para ampliar la cooperación entre la petrolera Sonatrach y las estadounidenses ExxonMobil y Chevron e instó a las empresas estadounidenses a "aprovechar las oportunidades de inversión" que ofrece Argelia en diversos sectores.

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Landau también se reunió con el ministro de Minas, Murad Hanifi, con quien abordó posibles vías de inversión y cooperación bilateral, centradas en la explotación y el procesamiento de recursos minerales "estratégicos y críticos", cómo los utilizados en industrias de tecnología avanzada y energías renovables.