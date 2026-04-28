Líderes árabes del Golfo coordinan futuras relaciones con Irán en cumbre extraordinaria

Según informaron a EFE fuentes del CCG en El Cairo, la cumbre tendrá lugar en la ciudad saudí de Yeda, en la costa del mar Rojo, donde los jefes de Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Baréin, Omán y el anfitrión, Arabia Saudí, "tratarán las repercusiones de las agresiones iraníes".

"Analizarán la situación y las formas de afrontar los repetidos ataques de Irán y sus aliados contra infraestructuras, instalaciones civiles y petroleras, además de las repercusiones del cierre del estrecho de Ormuz, que interrumpió la navegación y perjudicó el comercio mundial", dijeron las fuentes.

Apuntaron que los mandatarios del CCG también "estudiarán las futuras políticas exteriores de los seis países hacia Irán", ya que "se ha perdido de forma completa la confianza en los líderes iraníes, independientemente de sus promesas de mejorar las relaciones".

La reunión se celebrará en medio de supuestas divergencias entre los componentes del CCG sobre la respuesta del bloque a los ataques iraníes contra sus territorios durante la guerra desatada a finales de febrero entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

Los Estados del CCG, todos aliados de Washington y algunos que acogen las principales bases de EE.UU en Oriente Medio, han sido blanco de centenares de ataques con misiles y drones por parte de Irán.

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Sus miembros, también perjudicados por el bloqueo iraní de la navegación por el estrecho de Ormuz, se limitaron a interceptar los lanzamientos iraníes sin responder militarmente.

Altos funcionarios de EAU han criticado de forma directa la actuación de organismos de "acción árabe e islámica común", como la Liga Árabe, la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) y el CCG, ante los ataques iraníes.

El asesor presidencial de EAU, Anwar Gargash, tildó a finales de marzo la postura de esos organismos como "la más débil históricamente" dada la naturaleza de las amenazas y los ataques, mostrando sorpresa y decepción por la falta de una acción más contundente.

Sobre esas críticas las fuentes enfatizaron que en la reunión de Yeda "los líderes destacarán la importancia de la cohesión y de unir filas, aparcando las diferencias".