Macron anima a Andorra a asociarse a la UE sin perder lo que la hace "única"

"El futuro del Principado pasa por este acuerdo de asociación, que permite avanzar sin perder lo que hace única a Andorra", subrayó Macron en un encuentro con alumnos del Liceo Conde de Foix de Andorra la Vieja.

En su opinión, dada su geografía y tamaño, Andorra no puede permitirse un aislamiento prolongado sin perder oportunidades económicas y sociales.

"Replegarse sería renunciar a muchas posibilidades", advirtió el jefe de Estado francés, al tiempo que insistió en que la integración europea no implica la pérdida de identidad nacional, sino una apertura que fortalece el desarrollo del enclave pirenaico.

Durante un encuentro con los alumnos, retransmitido en sus redes sociales, Macron recordó que el acuerdo ha sido "bien negociado" por las autoridades andorranas tras años de conversaciones con La Comisión Europea.

El texto, explicó, aún debe completar su tramitación a nivel europeo antes de que se plantee a la ciudadanía del Principado.

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Preguntado por su rol en tanto que copríncipe de Andorra, Macron enmarcó su posición en su papel institucional, en una función compartida con el obispo de Urgel y heredada de una tradición de más de siete siglos.

En este sentido, señaló que su responsabilidad consiste en proteger el modelo singular del país, garantizando su independencia y una "neutralidad activa" en política exterior.

En su segunda jornada de su viaje oficial al Principado, el presidente francés también puso el acento en los vínculos educativos y culturales entre Francia y Andorra como base de esa apertura.

Macron defendió el carácter singular del sistema educativo de Andorra, destacando que se trata de un modelo "atípico" que permite a los alumnos formarse dentro de un marco plenamente integrado con el sistema francés.

Macron puso especial énfasis en las oportunidades que este sistema brinda a los estudiantes andorranos para continuar su formación superior tanto en Francia como en España.

En su segunda visita en tanto que copríncipe, tras la efectuada en 2019 durante su primer mandato, Macron tiene previsto pronunciar esta tarde un discurso en la plaza del Pueblo en el que, además de su apoyo a la integración europea del Principado mediante el acuerdo de asociación, defenderá los derechos de las mujeres, incluido el aborto; y el impulso a la transición energética, según fuentes del Elíseo.

Desde Charles de Gaulle (1967) hasta Valéry Giscard d’Estaing (1978), pasando por François Mitterrand (1986 y 1993), Jacques Chirac (1997), Nicolas Sarkozy (2010) y François Hollande (2014), los jefes de Estado han mantenido este vínculo secular con el Principado.

Solo faltó a la cita Georges Pompidou, quien nunca llegó a visitar Andorra, pero protagonizó el primer encuentro entre los dos copríncipes en la ciudad francesa de Cahors en 1973.