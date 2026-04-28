México destaca golpes "muy relevantes" contra narcos, tras capturas de líderes del CJNG

"Ayer hubo dos detenciones muy, muy relevantes (...) Tiene que ver con el avance de la inteligencia y investigación en el país, que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se dan", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

En la víspera, la Marina mexicana detuvo en el estado occidental de Nayarit a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, uno de los líderes del CJNG e identificado como posible sucesor de El Mencho, abatido en un operativo federal hace dos meses y considerado uno de los capos narcotraficantes más buscados del mundo.

Horas después, las fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional capturaron a César Alejandro 'N', alias El Güero Conta, presunto operador financiero de Flores Silva.

Al respecto, Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá más detalles en una rueda de prensa posterior, pero afirmó que estos operativos contra el crimen organizado muestran la "coordinación" entre instituciones de la seguridad pública.

"Porque no solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada (El Jardinero), un presunto delincuente mayor. Lo que representaba esta persona, en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos", añadió la mandataria.

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Sheinbaum recordó que estos operativos fueron ejecutados por militares mexicanos, en medio de los cuestionamientos sobre la presencia en campo de agentes estadounidenses, tras el reciente fallecimiento de dos funcionarios de EE.UU., presuntamente de la CIA, después de un operativo antidroga en Chihuahua, norte de México.

"Puede haber información que proporcione alguna institución del Gobierno de los Estados Unidos, pero tiene que ser necesariamente en el marco del entendimiento que se tiene, y no de la operación de en tierra con elementos de alguna de las agencias de investigación (...) Todos los mexicanos somos celosos de nuestra independencia. Todos", sentenció la jefa de Estado.

El Ejecutivo mexicano informó que en estas capturas no se produjeron bajas militares y que llevaban meses siguiendo a estos individuos, en cuya detención contaron con información de inteligencia proporcionada por el Gobierno estadounidense.

En el caso de El Jardinero, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, su detención provocó varios bloqueos viales con quema de vehículos y ataques a establecimientos comerciales en Nayarit, si bien las autoridades federales minimizaron el impacto de estos hechos, mucho menores a los registrados tras la caída de El Mencho a finales de febrero pasado.