Orbán ofrece su dimisión como líder de su partido, pero no se la aceptan

"No se adoptaron decisiones relativas a cargos personales; si bien Viktor Orbán presentó su renuncia a la presidencia y la misma no fue aceptada", afirmó a la prensa el diputado Erik Bánki al salir de la reunión de la directiva del partido, según recoge el portal informativo independiente Hvg.hu.

Se espera que el partido tome las decisiones sobre los cargos directivos en su congreso, previsto para el próximo 13 de junio.

"Jamás he dado un paso hacia atrás y tampoco lo haré ahora; cualquier camino que tome, siempre será hacia adelante", afirmó el mismo Orbán al entrar en la reunión de este martes, siendo interrogado sobre qué hará después de haber anunciado que devuelve su escaño al partido y que no formará parte del nuevo Parlamento.

El todavía primer ministro, de 62 años, ha formado parte del Parlamento de manera ininterrumpida desde las primeras elecciones húngaras tras la caída del Telón de Acero en 1990.

Orbán y su partido sufrieron una contundente derrota en las elecciones legislativas del 12 de abril, frente al partido del conservador Péter Magyar, el Tisza.

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Se espera que el nuevo Gobierno sea investido en la segunda mitad de mayo y que enseguida inicie, con su mayoría de dos tercios en el Parlamento, el desmantelamiento del sistema de Orbán, que gobernó el país centroeuropeo desde 2010.

En julio, Orbán viajará a Estados Unidos, un anuncio que algunos medios interpretaron como una posible salida permanente del país.

El Centro de Información Gubernamental, por su parte, informó el lunes de que se trata de "noticias falsas", ya que Orbán viajará a EE.UU. a presenciar, entre otros, el final del mundial de fútbol, que se celebrará el 19 de julio en Nueva Jersey.

"Todas las otras informaciones divulgadas son falsas y sin fundamento", afirmó el centro.

El primer ministro saliente anunció el sábado que devolverá su escaño y no formará parte del nuevo Parlamento, y que a partir de ahora se centrará en la "reorganización de las fuerzas nacionales".