Organización medioambiental impulsa en EEUU una declaración universal sobre la naturaleza

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, este programa establece un marco de referencia internacional para que Estados, organismos multilaterales, instituciones académicas y actores estratégicos avancen en la incorporación progresiva de factores naturales dentro de sus políticas públicas, estrategias de inversión y modelos de desarrollo.

El documento, titulado 'The Universal Declaration on Nature-Informed Governance and Public Policy Frameworks', fue validado académicamente en la Universidad de Harvard el pasado 18 de abril y posteriormente oficializado en EarthX 2026, evento celebrado en Dallas del 20 al 22 del mismo mes.

El director ejecutivo de TEON, Daniel del Valle, explicó que la Declaración plantea la necesidad de que los modelos tradicionales de gobernanza evolucionen para reflejar la influencia de los sistemas naturales en la estabilidad económica, la planificación territorial y la resiliencia institucional.

En el marco de EarthX, el foro de capital ambiental de mayor dimensión internacional con la participación de los bancos más importantes del mundo, entre ellos Wells Fargo, el presidente de TEON (The Embassy of Nature) mantuvo un encuentro oficial de alto nivel con el primer ministro del Reino de Tonga, Fatafehi Fakafnua, así como con embajadores de los países del Pacífico Sur ante la ONU y los Estados Unidos y representantes oficiales de la región, incluyendo a Tonga, Tuvalu, Islas Salomón, Nauru y Samoa, entre otros.

Estos países, ubicados en la región de Oceanía, enfrentan desafíos urgentes derivados del cambio climático, particularmente en relación con la elevación del nivel del mar, la resiliencia de sus ecosistemas y la sostenibilidad de sus economías.

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Asimismo, TEON (The Embassy of Nature) y el Reino de Tonga avanzaron en el cierre de una alianza estratégica orientada a movilizar inversión hacia iniciativas de capitalismo cultural y capitalismo ambiental, con el objetivo de fortalecer la resiliencia económica y ecológica del país, al tiempo que se posiciona como referente global en la integración de la naturaleza dentro de los sistemas económicos y de gobernanza.

Durante 2026, la organización prevé difundir el enfoque de la Declaración en diferentes escenarios globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York, así como en los Grandes Premios de Fórmula 1 Miami Grand Prix y Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, Art Basel Miami Beach y la Biennale de Venecia.

De forma paralela, y tras la firma de un convenio de cooperación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), TEON -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido- avanza en la suscripción del primer tratado basado en los principios de esta Declaración, además del desarrollo de otros espacios de articulación regional con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).