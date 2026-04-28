Reino Unido convoca al embajador iraní por publicaciones "incendiarias" en redes sociales

El secretario de Estado británico para Oriente Medio, Hamish Falconer, se reunió hoy con Mousavi y, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio británico de Exteriores le dejó claro "que estas acciones y comentarios eran completamente inaceptables".

Del mismo modo, Falconer aseguró que la Embajada iraní en Londres "debe cesar cualquier forma de comunicación que pueda ser interpretada como incitación a la violencia en el Reino Unido o internacionalmente".

En concreto, lo que pudo haber precipitado la convocatoria de Mousavi sería un mensaje publicado en el canal de Telegram de la legación diplomática iraní en el Reino Unido el pasado 15 de abril donde se hacia un llamamiento a expatriados iraníes dispuestos a "sacrificar sus vidas por la patria", haciendo especial hincapié en los niños.

"Se invita a todos los niños y niñas valientes de Irán a participar conscientemente e inscribirse en esta campaña, añadiendo otra página dorada al libro de honores de esta tierra ancestral y demostrando que sus corazones están ligados a la dignidad y la grandeza de su patria", se puede leer en el texto, publicado inicialmente en el diario británico 'Metro'.

El mensaje termina diciendo: "Demos todos, sin excepción, nuestra vida en la batalla, antes que entregar nuestro país al enemigo", en unos versos tomados del llamado 'Libro de los Reyes' del poeta persa Ferdowsi.

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El Foreign Office advirtió de que el Reino Unido seguirá llamando la atención del "brutal y represivo" régimen iraní por sus actividades malintencionadas en territorio británico, sus ataques contra sus aliados en el Golfo y su violencia contra el pueblo de Irán.

Se trata de la segunda vez en poco más de un mes en que el Reino Unido convoca al embajador iraní. La última, el pasado 4 de marzo, sucedió tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y después de que la base británica de Akrotiri, en Chipre, fuese alcanzada por un dron lanzado presuntamente por aliados de Teherán.