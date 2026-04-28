Rusia confirma que no habrá armamento en el desfile del 9 de mayo

“La columna del equipo militar no participará en el desfile este año debido a la situación operativa actual”, señaló Defensa en un comunicado.

La nota agregó que por la plaza Roja sí marcharán militares y alumnos de escuelas castrenses y también habrá una parada aérea.

El Kremlin negó esta mañana una posible cancelación del desfile con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, pero no confirmó la presencia de armamento pesado.

“Por supuesto, la parada se celebrará. En cuanto al formato del desfile, les informaremos a su debido momento”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a las especulaciones sobre una posible cancelación de la parada, debido al desarrollo de misiles de largo alcance por parte de Ucrania y al hecho de que los drones enemigos llegan a objetivos situados a más de mil kilómetros de distancia.

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Los blogueros militares sugirieron en las últimas semanas que Moscú se estaría planteando suspender el acto, aunque admitieron que dicha decisión sería un duro revés para la imagen del Kremlin.

Otros analistas informaron este lunes de que el desfile sí tendría lugar, pero sin técnica militar, es decir, sin tanques ni baterías antiaéreas, ni misiles intercontinentales, como otros años.

La parada militar se celebra anualmente en el Día de la Victoria, la fiesta más importante para los rusos, desde 1995, cuatro años después de la caída de la Unión Soviética.