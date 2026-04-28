Rusia denuncia que rebeldes malienses fueron adiestrados por europeos y ucranianos

Moscú estima en "aproximadamente 12.000" el número de rebeldes, de los que más de 2.500 fueron abatidos por las fuerzas gubernamentales y los mercenarios rusos del Cuerpo Africano (African Corps), señala el comunicado, reproducido por la agencia rusa Interfax.

Al respecto, destacó que los efectivos de esa formación paramilitar rusa que apoya a la junta militar golpista utilizaron aviones Su-24, helicópteros Mi-8 y Mi-24, drones, piezas de artillería y blindados para repeler los ataques enemigos.

Al mismo tiempo, Defensa reconoció que la situación sigue siendo complicada en Mali, motivo por el que -admitió- las fuerzas gubernamentales y los rusos, rodeadas y superadas en número en la ciudad de Kital, tuvieron que retirarse.

También aseguró que los insurgentes atacaron la capital, Bamako, con el fin de tomar las infraestructuras clave, incluido el palacio presidencial, además de otras tres ciudades, incluidas Gao y Sevare.

Previamente, las autoridades rusas expresaron este martes su confianza en que se estabilice cuanto antes la situación en Mali y confirmaron bajas en las filas de los mercenarios rusos que combaten en el bando gubernamental.

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"Consideramos importante que lo antes posible se recupere la paz y estabilidad", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Mientras, el viceministro ruso de Exteriores, Georgui Borisenko, sí admitió bajas en las filas rusas, que intentan repeler los ataques de las formaciones islamistas desde el 25 de abril.

Explicó que esos grupos atacaron las posiciones del ejército maliense en todo el país y "lamentablemente" también golpearon las posiciones del Cuerpo Africano.

"Como resultado, hemos sufrido víctimas, también en nuestras filas", señaló.

En su canal de Telegram la formación paramilitar informó este martes de que prosigue su labor de "combate para destruir a los terroristas".

"Durante el último día, las fuerzas de aviación del Cuerpo han llevado a cabo varios ataques de bombardeo contra concentraciones y campamentos de militantes identificados", indicó.

Bamako y varias ciudades de Mali fueron objeto el sábado de intensos ataques simultáneos coordinados por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, que culminaron con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte).

El ministro maliense de Defensa, el general Sadio Camara, murió en un atentado con coche bomba en Kati, a 17 kilómetros de Bamako, sede de un importante cuartel y bastión militar surgido de los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Los mercenarios rusos anunciaron este lunes haber abandonado la estratégica ciudad de Kidal junto con el Ejército maliense conforme a una "decisión conjunta" de la junta militar golpista y las unidades del Cuerpo Africano.

Después de la retirada en los últimos años de las fuerzas antiterroristas francesas e internacionales de Mali, a petición de la junta golpista maliense, Rusia se involucró en la lucha contra el yihadismo en el país, primero a través del grupo privado Wagner y, posteriormente, del Cuerpo Africano, dirigido por el Ministerio de Defensa ruso.