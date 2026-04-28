Rusia espera que situación en Mali se estabilice y confirma bajas en el Cuerpo Africano

"Consideramos importante que lo antes posible se recupere la paz y estabilidad", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov no quiso aludir a la situación en torno a los mercenarios rusos del grupo Cuerpo Africano (Africa Corps) y redirigió las preguntas de la prensa al Ministerio de Defensa.

Mientras, el viceministro de Exteriores, Georgui Borisenko, sí admitió bajas en las filas rusas, que intentan repeler los ataques de las formaciones islamistas desde el 25 de abril.

Explicó que esos grupos atacaron las posiciones del ejército maliense en todo el país y "lamentablemente" también golpearon las posiciones del Cuerpo Africano.

"Como resultado, hemos sufrido víctimas, incluido en nuestras filas", señaló.

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En su canal de Telegram, la formación paramilitar informó este martes de que prosigue su labor de "combate para destruir a los terroristas".

"Durante el último día, las fuerzas de aviación del Cuerpo han llevado a cabo varios ataques de bombardeo contra concentraciones y campamentos de militantes identificados", indicó.

La capital, Bamako, y varias localidades del país fueron objeto el sábado de intensos ataques simultáneos coordinados por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, que culminaron con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte).

El ministro maliense de Defensa, el general Sadio Camara, murió en un atentado con coche bomba en Kati, a 17 kilómetros de Bamako, sede de un importante cuartel y bastión del militar surgido de los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Los mercenarios rusos anunciaron este lunes haber abandonado la estratégica ciudad de Kidal junto con el Ejército maliense conforme a una "decisión conjunta" de la junta militar golpista y las unidades del Cuerpo Africano.

Después de la retirada en los últimos años de las fuerzas antiterroristas francesas e internacionales de Mali, a petición de la junta golpista maliense, Rusia se involucró en la lucha contra el yihadismo en el país, primero a través del grupo privado Wagner y, posteriormente, del Cuerpo Africano, dirigido por el Ministerio de Defensa ruso.