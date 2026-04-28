Ruto: Los minerales africanos son un activo estratégico que debe beneficiar al continente

"La riqueza mineral de África es un activo estratégico compartido", declaró Ruto al intervenir en la apertura de la Conferencia y Exposición sobre Inversión Minera de Kenia 2026, que reúne en Nairobi hasta este miércoles a más de 500 delegados del continente.

"Las decisiones que tomemos, ahora y en los próximos años, determinarán si esta abundancia se aprovecha para desarrollar las industrias africanas, crear empleo en África e impulsar la prosperidad africana o sigue beneficiando a otros más allá de nuestras fronteras", alertó.

El presidente destacó que "se trata de un momento de oportunidades extraordinarias", ya que "el cambio global hacia la energía limpia está redefiniendo de manera fundamental el valor estratégico de los minerales y situando a África en el centro de esta transformación".

Así, recordó que África posee más del 30 % de los minerales críticos del mundo -como el cobalto, el manganeso, el coltán, el cobre y el litio-, pero capta menos del 1 % del valor generado por la fabricación de tecnologías de energía limpia a nivel global.

"Tras más de seis décadas de independencia, pocos países africanos pueden gestionar plenamente sus recursos minerales o beneficiarse plenamente de ellos. Debemos corregir esta flagrante distorsión", aseveró Ruto.

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"Procesaremos nuestros minerales aquí, en el continente. Los refinaremos aquí. Los fabricaremos aquí. Toda la cadena debe generar y generará valor para África y para nuestra gente", señaló, para lo que se requiere "inversión, tecnología y sólidas alianzas respaldadas por un entorno fiscal y regulatorio favorable".

A la conferencia en Nairobi acuden delegados de naciones como Nigeria, Tanzania, Somalia, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo (RDC), país éste en el centro de la tensión geopolítica y la competencia global por el acceso a los minerales africanos.

En este sentido, el pasado diciembre, Estados Unidos auspició la firma en Washington de un acuerdo de paz entre la RDC y la vecina Ruanda, país que apoya al poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en sus combates en el este congoleño.

Ese pacto incluye un componente económico, al conceder a EE. UU. acceso preferencial a minerales estratégicos de la región.

Otro ejemplo de esa competencia es el Corredor de Lobito, un ferrocarril que unirá el Atlántico con las minas de la RDC y Zambia a través de Angola y con el que Occidente busca ganarle terreno a China en el abastecimiento de minerales africanos.