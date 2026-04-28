Seis meses después del huracán Melissa, la crisis energética en Cuba frena la recuperación

Con el fin de evitar "que la recuperación se estanque", la entidad especializada en la actividades de socorro indicó que se está centrando en hacer lo posible para que los servicios esenciales sigan funcionando, aunque sea a niveles mínimos, mientras a la vez se intenta avanzar con los preparativos par la próxima temporada de huracanes.

El huracán Melissa dejó dos millones de damnificados en la región oriental de la isla.

"Hemos asegurado el acceso a combustible para los vehículos de la Cruz Roja Cubana, enviado al país los primeros sistemas fotovoltaicos y vehículos eléctricos, y avanzamos en la adquisición de materiales para techos destinados a viviendas dañadas, que serán entregados lo antes posible", dijo el vicedirector de la FICR para las Américas, Cristian Torres.

Por videoconferencia desde Panamá, donde la organización tiene su sede regional, Torres destacó el compromiso de los equipos técnicos y voluntarios de la Cruz Roja de Cuba, con 40.000 de éstos que permanecen disponibles en permanencia para apoyar a sus comunidades.

Dentro del trabajo que realizan figura la preparación para hacer frente a brotes de enfermedades.

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"Para la Cruz Roja Cubana, esto significa operar en un entorno donde cada actividad, desde la distribución de ayuda hasta el apoyo a los servicios de salud, depende del acceso a la energía", reconoció el responsable humanitario.

Tras observarse los daños causados por el huracán Melissa, la FICR hizo un llamamiento de apoyo financiero para mantener durante dos años el apoyo a 100.000 personas.

"Aunque el llamamiento sigue estando significativamente infrafinanciado, nos ha permitido apoyar a la Cruz Roja Cubana en la asistencia a 45.000 personas con servicios esenciales, apoyo psicosocial y artículos de socorro, incluidos paquetes de higiene, mosquiteras y materiales de refugio", explicó.

Mientras, los sistemas de agua instalados por los voluntarios han proporcionado millones de litros de agua potable a cerca de 30.000 personas cada semana.