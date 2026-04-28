Sheinbaum espera que caso de exalmirante detenido en Argentina no derive en tema político

"Espero que no (derive en un asunto político)", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre si el proceso de extradición del vicealmirante podría escalar a un diferendo diplomático.

El excontralmirante mexicano, de 47 años, fue detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, luego de haber ingresado a Argentina el 1 de abril con una identidad falsa, usando supuestamente un pasaporte guatemalteco, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional argentino.

Farías Laguna es requerido por un juzgado del Estado de México dentro de una causa por "delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”, en una investigación que lo vincula con una red dedicada al ingreso ilegal de combustibles procedentes de Estados Unidos.

Sobre el mensaje que enviaría al Gobierno argentino, Sheinbaum recordó que Farías "es una persona que está siendo investigada que tiene una orden de aprehensión y que en el marco de colaboración que se tiene en materia de justicia y seguridad, pues es importante que se extradite o que se deporte".

La presidenta subrayó que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza las gestiones con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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“Lo que se está pidiendo es la deportación porque entró (a Argentina) con un pasaporte falso o la extradición, en todo caso”, añadió.

El caso ha cobrado relevancia por la estrategia legal de la defensa del exmilitar, que informó el viernes que Farías Laguna busca permanecer en Argentina mediante una solicitud de asilo político.

Su abogado, Epigmenio Mendieta, aseguró ante medios mexicanos que existe un “señalamiento anticipado” de culpabilidad en México, pese a que, según sostuvo, no hay pruebas concluyentes.

La defensa argumenta además que Farías Laguna fue quien denunció la presunta red de 'huachicol fiscal' ante su superior jerárquico, Rafael Ojeda, exsecretario de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y sostiene que ahora está siendo incriminado como supuesto líder de la estructura criminal.

De acuerdo con la investigación judicial en México, Farías Laguna habría integrado desde 2023 una red compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas dedicada al contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal.