Socialdemócratas y populistas presentan una moción para tumbar el Gobierno rumano

El texto de la moción, que será votada el martes de la semana próxima, critica duramente el programa gubernamental, incluidas las medidas de reforma fiscal, los planes para sacar a bolsa o vender empresas estatales y, en general, las políticas del Gobierno impulsadas por el primer ministro.

PSD y AUR, los dos principales partidos del Parlamento, aseguraron hoy que cuentan con más de 250 votos a favor de la moción, por encima de los 233 necesarios para hacer tumbar el Gobierno de Bolojan.

En un comunicado, el PSD aseguró que la presentación y eventual aprobación de una moción de censura contra un primer ministro "que carece de legitimidad y de apoyo parlamentario" representa "un proceso democrático, regulado a nivel constitucional".

Los socialdemócratas reprochan a Bolojan "arrogancia y terquedad política" que, según afirman, han llevado a Rumanía a la recesión.

"El consumo se desplomó, la producción disminuyó y la inflación redujo el poder adquisitivo de los ciudadanos", señalan en el comunicado.

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Por su parte, el líder de AUR, George Simion, subrayó en una conferencia de prensa que "presentar una moción de censura no implica una alianza con el PSD", con lo que pretendía echar por tierra especulaciones sobre una posible coalición entre ambos partidos si la iniciativa prospera.

"Nuestro objetivo es llegar a elecciones anticipadas", afirmó Simion.

Las elecciones anticipadas tampoco fueron descartadas por Bolojan anoche en declaraciones al canal de noticias Digi24.

El sistema parlamentario rumano, dijo, "no fomenta esta práctica, pero es posible que se produzcan situaciones en las que se organicen elecciones parlamentarias anticipadas".

Los trámites parlamentarios para la moción se inician mañana en una sesión plenaria, mientras que la votación está prevista para el 5 de mayo próximo.

Un análisis realizado por la confederación patronal Concordia destaca que la inestabilidad en el panorama político rumano está generando costes adicionales para la economía, reflejados en el aumento de los tipos de interés y en la evolución del tipo de cambio de la moneda local leu frente al euro.

Mientras, un reciente sondeo de la consultora IRSOP muestra que la población rumana tiene cada vez menos confianza en la recuperación económica: un 68 % cree que el nivel de vida empeorará en los próximos 12 meses.

Rumanía, con 19 millones de habitantes, forma parte de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

Para evitar una deriva populista ultranacionalista en el país tras las elecciones legislativas de diciembre de 2024, cuatro partidos considerados proeuropeos, encabezados por el PSD y el conservador PNL, de Bolojan, formaron en 2025 una coalición.