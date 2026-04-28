Sudáfrica extiende la reducción de impuestos sobre el combustible por la subida de precios

Según informó el Tesoro Nacional y el Ministerio de Recursos Naturales y Petróleo en un comunicado conjunto, se extenderá hasta el 2 de junio la reducción en 3 rands (0,15 euros) por litro para la gasolina, impuesto que se mantendrá en 1,10 rands (0,057 euros) por litro.

Para el diésel, el Gobierno confirmó una reducción de 3,93 rands (0,2 euros) por litro de diésel, lo que deja a cero el impuesto sobre este tipo de combustible, medida que estará vigente entre el 6 de mayo y el 2 de junio.

"La continuación del conflicto en el Medio Oriente ha resultado en una presión constante sobre los precios mundiales del petróleo, lo que ha provocado aumentos en los precios nacionales del combustible", indicaron el Tesoro Nacional y el mencionado ministerio.

Una vez superados estos plazos, el nivel de alivio de los impuestos sobre el combustible se reducirá "a la mitad" para eliminarlos gradualmente en julio, lo que se traducirá en 17.200 millones de rands (unos 887 millones de euros) no percibidos en ingresos fiscales.

Entre el 3 y el 30 de junio, el impuesto sobre la gasolina se quedará en 2,6 rands (0,13 euros) por litro, mientras que el del diésel será de 1,97 rands (0,1 euros) por litro.

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A partir del 1 de julio, el impuesto sobre la gasolina volverá a 4,1 rands por litro (0,21 euros), y el del diésel a 3,93 rands (0,2 euros) por litro.

Sudáfrica anunció el 31 de marzo una reducción temporal de los impuestos sobre los combustibles, una medida parecida a la tomada por otros países africanos frente a la guerra en Oriente Medio.

Las economías de África son especialmente vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el elevado endeudamiento.

El continente importa gran parte de sus productos refinados de petróleo de los países del golfo Pérsico, así como otros bienes, como fertilizantes.

Sudáfrica, como Kenia y otros países, aseguró que cuenta con suficientes reservas y pidió a los ciudadanos evitar el pánico, antes de impulsar estas medidas para amortiguar el impacto, como hizo también Etiopía, que decretó subsidios sobre la gasolina y el diésel.