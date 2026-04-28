Suecia emite alerta temprana por riesgo de escasez de combustible para aviones en Europa

"Advertimos con tiempo del riesgo de que no haya suficiente combustible para la aviación", dijo en rueda de prensa la ministra de Energía, Ebba Busch.

El Gobierno sueco recomienda a quienes viajen en avión, en especial fuera de Europa, que se mantengan informados sobre la situación del país y sobre la posible cobertura de sus seguros de viaje.

La alerta se basa en un análisis de la Agencia de Energía sueca, que no considera no obstante que haya riesgo de racionamiento a corto plazo.

"En el peor de los escenarios se podría pensar en racionamientos, pero es algo que está lejos, no hablamos de aquí y ahora", dijo en la misma comparecencia la directora de ese organismo, Caroline Asserup.

Asserup aclaró que el acceso a la gasolina y al gasóleo en Suecia no está bajo amenaza, ni a corto ni a largo plazo.

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"Suecia y los países nórdicos tienen una amplia capacidad de refinamiento y usamos ante todo petróleo del mar del Norte", dijo Asserup, que calificó de "bajo" el riesgo de racionamiento de gasolina y gasóleo.

Busch resaltó que aunque se firmase un acuerdo de paz ahora, llevaría tiempo restablecer la oferta de petróleo y gas a nivel global, y puso como ejemplo de las consecuencias de la falta de combustible a Italia, donde en algún aeropuerto ya se han tenido que priorizar vuelos.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, aseguró en la comparecencia que aunque la crisis de gas y petróleo es global, Europa se ve menos afectada y, Suecia, "mucho menos que la mayoría de países europeos".

El Gobierno sueco había advertido la semana pasada de que no descarta medidas para reducir el consumo energético o racionar el uso de combustible si se prolonga la guerra en Irán, aunque excluyó que sea algo que considere a corto plazo.