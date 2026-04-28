Tusk celebra la liberación de Andrzej Poczobut tras años de cautiverio en Bielorrusia

En declaraciones a los medios polacos, Tusk destacó que esta liberación supone el cierre de un "complicado juego diplomático que ha durado dos años, lleno de giros dramáticos" y agradeció el "excelente trabajo" de los servicios implicados en la liberación.

Los servicios de inteligencia, diplomáticos y la fiscalía participaron en el canje entre Polonia y Bielorrusia.

Tusk subrayó además la "ayuda fundamental de aliados como Estados Unidos, Rumanía y Moldavia" para culminar con éxito el intercambio.

En su cuenta de la red social X, el jefe del Gobierno polaco compartió el diálogo que mantuvo con Poczobut, al ser liberado el periodista en la frontera.

Las primeras palabras de Poczobut a Tusk fueron de incredulidad: "¿Podré volver allí?".

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El primer ministro respondió: "sólo tú decides, ya eres un hombre libre".

Tusk acompañó este mensaje en X con una fotografía del encuentro en el que abraza a un Poczobut rapado y muy delgado, además de las palabras: "¡Andrzej Poczobut libre! Bienvenido al hogar polaco, amigo".

Asimismo, el presidente polaco, Karol Nawrocki, hizo pública una invitación para recibir en el Palacio presidencial a Poczobut y reconocer su sacrificio con la imposición oficial de la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración civil y militar de Polonia, que le fue concedida en noviembre de 2025, cuando aún estaba preso.

Andrzej Poczobut es una figura clave de la resistencia de la minoría polaca que reside en Bielorrusia contra el régimen del presidente del país, Aleksánder Lukashenko.

Corresponsal de Gazeta Wyborcza, el principal diario polaco, fue condenado en 2023 por "dañar la seguridad nacional" tras citar la invasión soviética de Polonia en 1939 como una "agresión".

Su labor le valió el Premio Sájarov 2025 del Parlamento Europeo y le convirtió en un icono internacional de la lucha por los Derechos Humanos.

Su liberación se produjo dentro de un intercambio que involucró a un total de diez personas en la frontera polaco-bielorrusa.

Según informó la agencia oficial de Bielorrusia BELTA, el KGB bielorruso liberó al periodista y a otras cuatro personas -todas condenadas por espionaje- en un canje con Polonia, que entregó, a su vez, a cinco individuos condenados en diferentes países de la Unión Europea.

La agencia polaca PAP indicó que los liberados en Polonia eran dos ciudadanos moldavos y tres polacos.

El propio Tusk precisó que, además de Poczobut, fueron liberados el religioso Grzegorz Gaweł y un ciudadano bielorruso que había cooperado con los servicios polacos y cuyo nombre el jefe del Gobierno de Polonia evitó hacer público.

Según la televisión pública polaca TVP, Polonia puso en libertad al arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, quien había sido detenido el pasado mes de diciembre a solicitud de Ucrania, que le acusa de realizar excavaciones sin permiso en Crimea.

Al parecer, Butiaguin llevó a cabo trabajos arqueológicos en los restos de la colonia de la antigua Grecia de Mimercio, en Crimea, territorio ucraniano anexionado por Rusia donde extrajo varias piezas, entre ellas 30 monedas de oro de la época d Alejandro Magno, según TVP.

La televisión polaca también indicó que Varsovia entregó a Bielorrusia al ciudadano ruso Alexander Balan, antiguo subdirector del Servicio de Información y Seguridad.

La entrega de Butiaguin fue una decisión que lamentó Kiev y, en un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó su "pesar" por la liberación de un "sospechoso de haber cometido un delito en territorio ucraniano, concretamente, la sustracción de bienes culturales de Crimea".