Un alud de nieve sepulta a seis personas en un yacimiento de oro en Siberia

"Se produjo una avalancha de nieve en la mina de Irokinda, en el distrito Muiski de Buriatia, cuando nueve personas trabajaban en la limpieza de la vía de servicio. Según informaciones preliminares, tres lograron escapar por sus propios medios, mientras que seis permanecen sepultadas", señaló Emergencias, citado por la agencia TASS.

Añadió que "se desconoce el estado" de las seis personas atrapadas por la nieve.

"Los rescatistas se dirigen al lugar de los hechos. Se incoó una causa penal por violación de las normas de seguridad en obras de construcción", indicó la entidad, que publicó un video de un helicóptero de salvamento en plena partida hacia la mina.

Según el canal de Telegram 112, el alud se extendió a lo largo de 150 metros con un ancho de 50 metros y la capa de nieve podría tener hasta seis metros de grosor. Las víctimas, según la fuente, están sepultadas en un área de alrededor de 45.000 metros cuadrados.

El medio digital publicó la identidad de las seis personas, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 54 años. Rusia es uno de los mayores productores de oro del mundo y se ha beneficiado en los últimos años del drástico alza del precio del lingote.