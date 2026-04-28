Un colombiano figura entre los 5 muertos en masacre en Perú donde se investiga a militares

El colombiano abatido había ingresado a Perú de manera irregular y clandestina y cuenta con antecedentes internacionales por tráfico de armas, según señaló en declaraciones a medios locales el comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la carretera Colcabamba-Ayacucho, perteneciente a la provincia andina de Tayacaja, que es parte de la región Huancavelica, ubicada en el centro de Perú.

Esta zona es parte del VRAEM, la mayor cuenca cocalera del país, una extensa región de escarpadas montañas y profundos valles donde se produce más de la mitad de la cocaína de exporta Perú, segundo mayor productor mundial de esta droga, y en la que operan organizaciones del narcotráfico junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

Como parte de la investigación abierta por la Fiscalía, los ocho militares involucrados fueron preliminarmente detenidos y luego puestos en libertad. Junto a los integrantes del Ejército también se investiga a tres civiles.

Según la versión de los militares, estos comenzaron a disparar al vehículo cuando les ordenaron que se detuvieran, sin embargo, hicieron caso omiso.

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Las diligencias preliminares no encontraron armas o drogas en el vehículo acribillado por los miembros del Ejército.

De acuerdo al testimonio de uno de los sobrevivientes, que saltó del vehículo al comenzar los disparos y se escondió en un río cercano, los ocupantes del vehículo atacado por el Ejército eran "mochileros", términos con el que se conoce a las personas contratadas por los narcotraficantes para trasladar cocaína entre distintos puntos del VRAEM en mochilas.

En concreto, el testigo declaró a la Policía Nacional haber cargado más de 13 kilos de cocaína en su mochila, junto a unas cincuenta personas más, por lo que recibió 1.300 soles (unos 371 dólares).

En el momento del ataque regresaba en un vehículo donde, de acuerdo al mismo hombre, no había ni drogas ni armas, pues la cocaína había sido cargada en otro vehículo distinto.

En cambio, las familias de las víctimas niegan que estuvieran implicados en el narcotráfico y aducen que regresaban de jugar un partido de fútbol.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) exigió este lunes una investigación inmediata, independiente y con debida diligencia sobre lo ocurrido y que se den sanciones efectivas para todos los responsables.