Un niño de 9 años muere en Gaza por fuego israelí mientras recogía leña

Fuentes del hospital Nasser del sur de Gaza y del Ministerio de Sanidad gazatí confirmaron a EFE el fallecimiento del niño, que se llamaba Adel Lafi al Najar y murió a causa de un disparo al este de la localidad de Jan Yunis.

Según testigos, el niño se encontraba recogiendo leña y buscando entre los escombros de edificios destruidos cerca de la línea a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes, que ocupan más de la mitad de la Franja de Gaza y siguen lanzando ataques casi a diario a pesar del alto el fuego vigente.

Además, una mujer de 49 años resultó herida en la cabeza por munición israelí en la zona conocida como Campamento Egipcio del norte de Gaza, también cerca de la conocida como línea amarilla.

Sanidad gazatí informó de que su estado es moderado, que fue herida en la cabeza por munición y trasladada al hospital Shifa de la ciudad de Gaza.

Por otro lado, Sanidad informó este martes en su reporte diario de muertos por fuego israelí, que recoge datos del día anterior, de la muerte de una persona ayer lunes.

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Con ella, son 818 los fallecidos por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025 y 2.301 los heridos. Desde el 7 de octubre de 2023, Sanidad sitúa en 72.594 los fallecidos por la ofensiva israelí y en 172.404 los heridos.