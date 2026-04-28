Unas 3.600 familias del Chaco paraguayo quedan aisladas por las lluvias, el 90 % indígenas

Los departamentos de Alto Paraguay y de Presidente Hayes son los más afectados por las lluvias que inundaron los caminos rurales de acceso a las comunidades, a las cuales solo se puede llegar por vía aérea.

El ministro de Defensa, Óscar González, indicó a periodistas que este martes partieron dos helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) con alimentos y medicamentos para asistir a 614 familias de Puerto Pinasco y otras 110 de General Bruguez, ambos municipios en Presidente Hayes.

Además, ingresaron en los helicópteros dos equipos de médicos y enfermeros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, añadió González.

En declaraciones a la radio local ABC Cardinal, el titular de la SEN, Arsenio Zárate, dijo que en total han llevado ayuda humanitaria a más de 3.600 familias, de las cuales el 90 % pertenecen a comunidades indígenas.

El funcionario estimó que aproximadamente 18.000 personas fueron damnificadas.

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"El principal problema es la falta de conectividad terrestre", resaltó Zárate al señalar que es "imposible transitar" por los caminos de tierra inundados.

En Alto Paraguay, las localidades más anegadas son Carmelo Peralta y Toro Pampa, destacó el titular de la SEN.

El Chaco paraguayo es la región más extensa del país, con 246.925 kilómetros cuadrados, pero la menos poblada.