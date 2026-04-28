Uruguay plantea una causal de retiro anticipado, incentivando trabajar hasta los 65 años

Este martes, el presidente Yamandú Orsi encabezó un nuevo Consejo de Ministros en el que se trató el documento final con los resultados del Diálogo Social, un espacio de construcción colectiva en el que diferentes actores "aportaron miradas y propuestas con distintos niveles de acuerdo para abordar los desafíos estructurales de la protección social del país".

Este estuvo centrado en cuatro ejes: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a las personas en etapa activa y pensiones y jubilaciones.

Tras el encuentro, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto uruguaya, Rodrigo Arim, apuntó en una conferencia de prensa: "En el entendido que todas las partes que participaron del diálogo aceptan la necesidad de consolidar el sistema, entendemos relevante avanzar en un conjunto de reformas que mejoren el funcionamiento actual del sistema previsional".

"En particular crear una causal de retiro anticipado que, sobre la base de una edad de retiro normal de 65 años, dé la libertad a las personas de optar por retirarse a partir de los 60 años, incentivando que se continúe trabajando hasta los 65 años en base a tasas de reemplazo actuarialmente equilibradas", señaló.

Agregó que para los trabajadores de menores ingresos la causal de retiro anticipado también incentivará permanecer activo hasta los 65 años, pero garantizará a través del suplemento solidario una jubilación no menor a la establecida por el régimen vigente.

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"Todos estos cálculos fueron realizados junto al Banco de Previsión Social y permiten asegurar que la creación de la causal anticipada no afecta la sostenibilidad financiera del sistema. Estamos concretando reformas relevantes para la calidad de la vida de la gente", subrayó Arim.

Finalmente, detalló que la mayor parte de las modificaciones tienen características y profundidades que requieren la participación del Parlamento.

Mientras tanto, Orsi puntualizó en la conferencia de prensa que no está en el espíritu del Gobierno y que tampoco aparece en el Diálogo Social la propuesta de eliminar o estatizar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

En 2023 comenzó a regir en el país una reforma llevada a cabo por el Gobierno que encabezaba Luis Lacalle Pou. Este elevó de 60 a 65 años la edad de retiro.

Luego de esto, la central sindical PIT-CNT promovió un plebiscito que proponía -entre otras cosas- que ninguna jubilación podía ser menor al salario mínimo, además de la posibilidad de acceder a la jubilación a los 60 años. A su vez, buscaba eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional para que el sistema fuera gestionado exclusivamente por el Estado.

El plebiscito no alcanzó los votos necesarios para que se implementaran estos cambios.