Alemania aumentará un 28 % su gasto en defensa en 2027, hasta 105.800 millones

Las cuentas del vicecanciller y ministro de Finanzas del Ejecutivo, el socialdemócrata Lars Klingbeil, incluyen además una partida de 27.500 millones de euros provenientes del fondo especial para las Fuerzas Armadas, un 7,8 % más que en 2026.

El Ministerio de Defensa encabezado por Boris Pistorius tendrá así a su disposición 133.300 millones de euros para 2027, de aprobarse el proyecto presupuestario antes del verano en el Parlamento germano.

El apoyo a Ucrania, tanto militar como civil, estará garantizado también en el presupuesto con más de 11.000 millones de euros, explicó Klingbeil en una rueda de prensa.

"Mi objetivo es que podamos defendernos de la agresión rusa, que Europa y Alemania tengan capacidad de disuasión y de defensa, y eso es precisamente lo que garantizamos con estos techos de gasto y con la planificación financiera" hasta 2030, señaló.

Ese plan prevé en el capítulo de defensa gastos de 149.900 millones de euros en 2028 y 158.900 millones en 2029, cuando Alemania quiere alcanzar el objetivo del 3,5 % del PIB en inversiones en sus capacidades militares comprometido con la OTAN.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2030 habrá previsiblemente 179.900 millones de euros a disposición de defensa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó que la capacidad de defensa del país y de la OTAN es una de las partidas en las que el Gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócratas "debe seguir gastando mucho dinero".

"Los acontecimientos del último año, y no menos los de Irán en los últimos meses, muestran lo importantes que son las inversiones en nuestra capacidad de defensa", recalcó.

"Queremos poder defendernos para no tener que defendernos (...) y el presupuesto refleja esto", señaló el mandatario conservador.

El jefe del Gobierno germano ha dicho en varias ocasiones desde que asumió su cargo hace casi un año que quiere crear el Ejército convencional más fuerte de Europa.

En el camino hacia este objetivo, Pistorios quiere que las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr) aumenten su número actual de aproximadamente 186.000 soldados y soldadas hasta al menos 260.000 efectivos activos para mediados de la década de 2030.

En el mismo período, se prevé un incremento paralelo de la reserva, que pasaría de los aproximadamente 70.000 reservistas actuales a al menos 200.000 personas.