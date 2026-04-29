Autoridades detienen a 10 personas y cierran 27 farmacias en Lima por actividades ilegales

La operación fue realizada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y las direcciones de salud de Lima Metropolitana, en los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Lurigancho-Chosica y Comas, precisó el Ministerio de Salud (Minsa).

Al respecto, la jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, Vanessa Brigada, detalló que los locales fueron cerrados por no contar con autorización sanitaria de funcionamiento, la ausencia de un químico farmacéutico responsable o comercializar medicamentos vencidos, en mal estado de conservación, presuntamente falsificados y sin registro sanitario.

Los inspectores sanitarios y policías detuvieron a las diez personas en las intervenciones en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de la capital peruana, donde se cerraron ocho de estos establecimientos.

En Villa María del Triunfo, en el sur de Lima, se cerraron seis farmacias y boticas, mientras que en Lurigancho-Chosica, en el este, cuatro de estos locales, y en el norteño Comas otros nueve.

Brigada aseguró que las acciones forman parte de una estrategia permanente contra el comercio ilegal de medicamentos y exhortó a la ciudadanía a adquirir los productos sanitarios solo en farmacias y boticas autorizadas, así como a denunciar su comercio ilícito.