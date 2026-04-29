Bruselas da un ultimátum a España por la tributación discriminatoria de los extranjeros

Bruselas envió a las autoridades nacionales un dictamen motivado, la segunda fase del procedimiento de infracción comunitario, tras un primer aviso el pasado junio en la que les instaba a corregir la situación.

España tiene ahora dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias, precisó la Comisión en un comunicado, y advirtió de que en caso contrario, podrá remitir el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario considera que la legislación impositiva española viola el principio de libre circulación de capitales al gravar a los contribuyentes no residentes por sus viviendas utilizadas como residencia habitual.

"En general, España grava las rentas presuntas procedentes de bienes inmuebles propiedad de particulares con un tipo impositivo del 2 % de su valor catastral. Sin embargo, los inmuebles utilizados como vivienda y que constituyen la residencia habitual de los contribuyentes residentes en España están exentos de tributación. Esta exención fiscal no se aplica a los contribuyentes no residentes", señaló la CE.