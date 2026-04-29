Ca7riel y Paco Amoroso hacen con Robyn una nueva versión de su 'blow my mind'

Lanzado en marzo, 'Sexistential' es el noveno álbum de estudio de Robyn y uno de sus temas más populares en 'blow my mind', que ahora ha decidido reinterpretar junto al dúo argentino, según anunciaron este miércoles los artistas en sus redes sociales.

El tema va acompañado de un vídeo caótico y lleno de energía, como lo describe la discográfica Everlastingrecords en un comunicado.

Ca7riel y Paco Amoroso aportan "su energía impredecible y su afilada musicalidad a uno de los singles más destacados" de 'Sexistential'.

Robyn ya ha lanzado otros remixes de temas de su disco, junto a artistas como Jamie xx, Marlon Hoffstadt y Arca.

Mientras que para el dúo argentino es una nueva colaboración tras las realizadas con artistas de la talla de Sting o Jack Black.

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Además de esta colaboración, los argentinos están inmersos en la gira de presentación de su álbum 'Free Spirits', lanzado en febrero. Su próximo concierto es el 14 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Le seguirán citas en Rosario, Córdoba y Mendoza antes de viajar a Estados Unidos, donde tienen previstos una veintena de conciertos, y a Candá, con tres fechas confirmadas.

El 31 de julio empezarán sus siete actuaciones en México, para dirigirse después a Europa, con conciertos en Reino Unido, Bélgica, Italia, Portugal, Alemania o Francia, además de dos fechas en España: el 10 de setiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 en el Movistar Arena de Madrid.

Japón, Puerto Rico, Brasil, Chile y Perú componen la última parte de su gira, que finalizará en Lima el 27 de noviembre.