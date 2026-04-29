Cuatro detenidos por brutal homicidio de una familia en la Ciudad de México

El crimen ocurrió el martes al interior de un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco, donde cuatro personas -que serían miembros de una misma familia- fueron asesinadas a balazos, según los primeros reportes.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó este día del arresto de tres hombres y una mujer, presuntamente implicados en el crimen.

Los sospechosos fueron localizados en el Estado de México, en las inmediaciones de la capital, como resultado de un operativo conjunto con autoridades de ese estado, detalló el funcionario.

Explicó que, a partir del análisis de cámaras de videovigilancia, se logró identificar dos camionetas robadas que habrían sido utilizadas tras el crimen.

Los detenidos fueron identificados como María de Jesús 'N', José María 'N', Francisco Javier 'N' y Emiliano 'N'.

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Este último, agregó, habría disparado contra los agentes durante su detención, por lo que los policías repelieron la agresión y lo dejaron herido.

Finalmente, señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado de México, junto con los vehículos, dos armas de fuego y diversos objetos posiblemente sustraídos del inmueble.

Aunque las autoridades no han confirmado el móvil del crimen, líneas preliminares de investigación apuntan a un posible esquema de extorsión, una práctica recurrente en ataques contra domicilios en la capital, en la que grupos delictivos ejercen presión o represalias contra víctimas.

Este caso ocurre en un contexto de alza sostenida de la extorsión en la Ciudad de México. Entre enero y abril de 2025, el delito aumentó un 173 % interanual, según la ONG México Evalúa.

A nivel nacional se registraron 10.804 víctimas en 2024 y un promedio de casi 30 casos diarios en enero de 2025, según cifras oficiales.

La capital mexicana concentra el 66 % de estos delitos y ha sido escenario de operativos recientes contra grupos criminales como el Tren de Aragua, Unión Tepito y Los Rodolfos, señalados por prácticas de extorsión.