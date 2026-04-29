Dubái lidera operación global con el FBI y China con 276 detenidos por fraude financiero

"La Policía de Dubái llevó a cabo una operación global coordinada, denominada 'Tri-Force Sentinel', en colaboración con el FBI y la Policía de China, que culminó con la detención de 276 miembros. Los sospechosos proceden principalmente de países del sudeste asiático", indicó en la nota.

La operación supuso un "golpe decisivo" a tres organizaciones criminales y desmanteló nueve centros de estafa utilizados para esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas, así como estafas de inversión de alto rendimiento (HYIS) y fraudes con animales muertos, detalló.

Asimismo, la Policía de Dubái lideró "los esfuerzos coordinados, dirigiendo y ejecutando la operación" que llevó al desmantelamiento "clave de la red" y condujo al arresto del líder de una de las organizaciones criminales en Tailandia, en coordinación con la Policía Real Tailandesa.

"Se cree que la red desmantelada operaba en sofisticados centros de fraude, utilizando técnicas avanzadas de ingeniería social y plataformas digitales para ganarse la confianza de las víctimas antes de ejecutar estafas financieras a gran escala que afectaban a personas en diferentes países", explicó la Policía de Dubái.

El FBI, por su parte, añadió que "esta operación demuestra el poder de la acción internacional coordinada para desarticular esquemas de fraude a gran escala que explotan a víctimas en todo el mundo".

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La Policía china recalcó que su Gobierno "adopta una postura firme y contundente contra los delitos transnacionales de fraude en telecomunicaciones, de conformidad con la ley".