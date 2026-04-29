EEUU trabaja por una solución "pacífica" pero "en plazo razonable" de conflicto del Sáhara

"Hemos reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Estamos, desde luego, tratando, en el marco de la resolución más reciente del Consejo de Seguridad, de lograr una solución pacífica a ese conflicto que se ha prolongado durante un tiempo inaceptable", subrayó Landau en una comparecencia conjunta con el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita.

El responsable estadounidense insistió en la necesidad de avanzar hacia una resolución pacífica en "un plazo razonable": "Esta situación no puede esperar otros 50 años, ni 150, ni 200 años para resolverse".

Landau viajó hoy a Marruecos y estará en Casablanca y Marrakech en el marco de una gira magrebí que comenzó el lunes con su visita a Argelia, donde fue recibido por el presidente Abdelmayid Tebún en un encuentro cuyo contenido no trascendió, y donde también se reunió con el ministro de Exteriores, Ahmed Attaf, quien señaló que abordaron el conflicto del Sáhara Occidental.

La gira de Landau se produce en vísperas de una sesión que celebrará el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la misión en el Sáhara Occidental (Minurso) -que cumple este miércoles 35 años- para examinar su papel en la excolonia española en medio de propuestas de EE.UU de revisar su mandato.

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos administra el 80 % de los cerca de 277.000 kilómetros cuadrados del Sáhara Occidental y defiende un plan de autonomía -presentado por primera vez en 2007- bajo su soberanía como única salida al conflicto, mientras el Frente Polisario y Argelia insisten en un referéndum de autodeterminación que incluya también la opción de independencia.

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El conflicto ha experimentado un nuevo giro el pasado octubre con la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que refuerza la propuesta marroquí de autonomía como base "más viable" para una solución política en un contexto en el que la propuesta marroquí ha venido recabando un creciente apoyo internacional, incluido el respaldo de potencias como EE.UU, Reino Unido y Francia, así como de la Unión Europea.