Ejército colombiano frustra ataque con explosivos tras el atentado que dejó 20 muertos

Las autoridades "frustraron una acción terrorista al ubicar y neutralizar un artefacto explosivo que pretendía (sic) ser activado en un punto de tránsito frecuente de la población civil", señaló el Ejército en un comunicado.

El explosivo, que contenía aproximadamente 20 kilogramos de pentolita (compuesto que mezcla PETN y TNT), fue hallado en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca), en una carretera frecuentada por campesinos, mujeres y niños.

Según el Ejército, la acción evitó "una grave afectación contra la comunidad" y frustró las intenciones de la organización Carlos Patiño, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, encabezada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

El hallazgo se produce días después de que, también en el convulso departamento del Cauca, la detonación de un cilindro cargado con explosivos en la Vía Panamericana dejara al menos 20 muertos en un ataque atribuido a disidencias.

El Cauca, ubicado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, ha sido durante décadas uno de los epicentros del conflicto armado colombiano, una situación que no se revirtió tras el acuerdo de paz de 2016 y que en los últimos años se ha agravado por el fortalecimiento de estos grupos armados ilegales.

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La escalada de violencia continuó el lunes por la noche con la incineración de tres vehículos en el municipio de Dagua, en la vía que conecta a Cali, capital del Valle del Cauca, con Buenaventura, el principal puerto del país sobre el Pacífico.

Las autoridades capturaron el martes a José Álex Vitoncó, alias Mi Pez, uno de los responsables del atentado del sábado, señalado además como cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al EMC.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que el detenido es "uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el suroccidente del país, y cabecilla de una de las estructuras más peligrosas del norte del Cauca".