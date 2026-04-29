El banco central de Colombia evaluará tipos de interés en medio de crisis con el Gobierno

El banco central, que goza de autonomía constitucional desde 1991, tras el encargo de controlar la inflación con políticas de largo plazo, ha tropezado con las críticas de Petro, quien lo acusa de frenar el crecimiento económico del país y perjudicar a los más pobres con su política monetaria restrictiva.

El martes por la noche, en un consejo de ministros transmitido al país por redes sociales, Petro hizo una nueva crítica a la autoridad monetaria al señalar que no se puede empobrecer "la política social de este gobierno" por falta de recursos.

"No puede ser, porque sería como si quienes elevaron la tasa de interés triunfaran, porque lo que han querido ellos es precisamente restringir nuestra capacidad de financiación en el gasto social", expresó el presidente.

La tasa básica estuvo en el 9,25 % desde junio de 2025 hasta enero pasado, cuando el banco central la subió al 10,25 % por las presiones inflacionarias, y nuevamente al 11,25 % en la reunión de marzo, decisión que provocó una crisis con el Gobierno.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, se retiró de la tensa reunión del 31 de marzo por desacuerdos con los demás miembros antes de que se aprobara la subida de cien puntos básicos de los intereses, hasta el 11,5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Consideramos que esta propuesta (...) afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento económico que se ha venido dando en el país", manifestó Ávila en una rueda de prensa en la que consideró "un despropósito" esa subida.

El ministro fue apoyado por Petro, quien acusó a la Junta Directiva del Banco de la República de persistir "en su actitud de matar la economía colombiana", lo que calificó como "una posición de oposición suicida".

El gerente de la Junta del emisor, Leonardo Villar, ha defendido la autonomía del banco central y -el pasado 22 de abril- en un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, manifestó que "las acciones tomadas por el Banco responden al mandato constitucional de velar por el poder adquisitivo del peso, en coordinación con la política económica general".

Sin embargo, Petro argumenta que la autonomía del Banco de la República no debe ser "solo respecto al gobierno sino respecto a los banqueros" y convocó para este 1 de mayo, Día del Trabajo, manifestaciones en todas las plazas del país "contra el alza de la tasa de interés" y en favor de la convocatoria de una asamblea constituyente para hacer las reformas que no le aprobó el Congreso.

Incluso en un discurso en el departamento de Boyacá, la semana pasada, el mandatario dijo que cuando el Banco de la República decidió subir los intereses al 11,25 %, "como estúpidamente han hecho", lo hizo no para controlar la inflación sino "para ver si nos ganan las elecciones" presidenciales del 31 de mayo.

Con esa presión, el banco central se reunirá este jueves para revisar la tasa de interés a la luz de los datos de inflación, mientras las proyecciones del mercado apuntan a un nuevo aumento, de entre 50 y 70 puntos básicos, en un entorno de tasas de interés más altas para el resto de año.