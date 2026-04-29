El desempleo en Chile marca un 8,9 % en primer trimestre de 2026

Conforme al análisis de la Encuesta Nacional de Empleo, el organismo detalló que el ascenso registrado en un año se explica "producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7 %), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,5%)".

"Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 3,3 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (2 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (14,5 %)", puntualizó el INE.

Las tasas de participación y ocupación, informó también el organismo, se situaron en 62,3 % y 56,7 %, decreciendo 0,1 y 0,3 en cada caso.

El resultado del indicador en mujeres se dio producto del ascenso de 1,8 % de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,2 % registrado por las ocupadas; mientras las desocupadas se expandieron 7,4 %, incididas por las cesantes (7,3 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (7,9 %).

Por su parte, la informalidad se ubicó en 26,5 %, creciendo 0,7 puntos porcentuales en 12 meses.

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Asimismo, el Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.